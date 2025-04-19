Санду: РФ хоче поставити на чолі Молдови лояльних людей і використати її проти України

Молдовська президентка Мая Санду заявила, що ставка Кремля на парламентські вибори, полягає в тому, щоб змінити керівництво Молдови на підконтрольних йому людей, а потім використати країну проти України.

Про це Санду сказала в ефірі Jurnal TV, повідомляє "Європейська правда".

Вона наголосила, що на сьогодні Україна залишається щитом Молдови і що влада в Кишиневі має моральний обов'язок не допустити використання Молдови проти України.

На прохання уточнити, яким чином Молдова може бути використана проти України, Санду відповіла, що Москва докладає величезних зусиль, щоб вплинути на результат виборів у Молдові.

"Ми бачили це безпрецедентне втручання минулого року, і цілком очевидно, що і цього року вона намагатиметься вплинути на результат виборів. Ставка Кремля полягає в тому, щоб змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. І йдеться не лише про Молдову, адже інтерес Росії зараз – це Україна. Якщо Кремль отримає контроль над владою, він використає РМ проти України", – підкреслила президентка.

За її словами, існує ризик того, що РФ спробує втягнути Молдову у війну.

"У нас 1200 кілометрів кордону з Україною. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньої країни перетворюється на кордон з країною, яка контролюється Москвою. Звичайно, ризики тут є для України, але в той же час ризики зростають і для Молдови", – додала Санду.

Вона підкреслила, що заради безпеки громадян, а також для того, щоб не ускладнювати ситуацію в Україні, цього не повинно статися.

"У нас є моральний обов'язок залишатися на правильному боці, залишатися дружньою країною", – резюмувала Санду.

Варто зазначити, що парламентські вибори у Молдові можуть відбутися 28 вересня.

Санду застерігала, що можлива проросійська більшість у майбутньому законодавчому органі становитиме серйозні ризики для планів з євроінтеграції країни.

Наразі партія Санду лідирує в соціологічних опитуваннях.