Президент Ирана подтвердил, что Тегеран отказывается от прямых переговоров с США

Президент Ирана заявил в воскресенье, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Соединенными Штатами в ответ на письмо президента Дональда Трампа по его ядерной программе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Замечания президента Масуда Пезешкиана стали первым официальным подтверждением того, как Иран отреагировал на письмо Трампа. Они также свидетельствуют о том, что напряжение между Тегераном и Вашингтоном может возрасти.

"Хотя возможность прямых переговоров между двумя сторонами была отвергнута в этом ответе, было подчеркнуто, что путь для косвенных переговоров остается открытым", – сказал Пезешкиан.

Пока непонятно, согласится ли Трамп на непрямые переговоры. Косвенные переговоры в течение многих лет в прошлом были безуспешными.

Трамп обратился к Тегерану в то время, когда и Израиль, и США предупредили, что никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие, что привело к опасениям военной конфронтации, поскольку Тегеран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному.

Иран долгое время утверждал, что его ядерная программа имеет мирные цели, хотя его официальные лица все чаще угрожают создать бомбу.

С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, его администрация последовательно заявляла, что необходимо предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.

По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.