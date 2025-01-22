ЕС с Данией и Литвой запустил инициативу для поддержки евроинтеграции Украины

Европейский Союз, Дания и Литва в среду, 22 января, подписали программу "Ukraine2EU – Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС", призванную поддерживать украинские институты на пути к евроинтеграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило представительство ЕС в Украине.

Инициатива Ukraine2EU, финансируемая совместно ЕС, Данией и Литвой, "будет поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в ЕС и внедрении необходимых реформ", говорится в сообщении.

Как отмечается, программа будет оказывать целевую поддержку ключевым украинским органам власти, в частности Офису вице-премьер-министра, Правительственному офису координации европейской и евроатлантической интеграции, Секретариату Верховной Рады и Комитету по вопросам европейской интеграции, а также Министерству юстиции.

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Поддержка будет заключаться в расширении доступа к экспертизе в области права ЕС и повышении осведомленности и понимания процесса вступления в ЕС среди украинского общества и заинтересованных сторон, отметили в представительстве.

Программа будет действовать с 2025 до 2027 года и будет реализована Литовским центральным агентством управления проектами CPVA (Lithuanian Central Programme Management Agency).

Как известно, Украина ставит цель в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС как минимум два кластера, а максимальной целью являются все кластеры.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос убеждена, что в 2025 году будет возможно открыть с Украиной первый и тридцать первый кластеры в переговорах о членстве в ЕС.

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