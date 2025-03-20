Еврокомиссар рассказал, как ЕС будет помогать бюджету Украины до конца 2025 года

Европейский Союз в 2025 году продолжит финансово поддерживать Украину за счет доходов от замороженных активов РФ и по плану Ukraine Facility.

Об этом во время встречи с журналистами в Киеве 20 марта заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Домборовскиса, план финансирования Украины в рамках ERA (за счет доходов от замороженных активов. – Ред.) заключается в том, чтобы "продолжать (предоставлять) 1 млрд ежемесячно, а затем в декабре – 6 млрд евро, чтобы покрыть также начало 2026 года".

"В рамках Ukraine Facility мы планируем передать следующий транш в 4,5 млрд евро в апреле, но это также зависит от выполнения определенных условий", – добавил он.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Евросоюз в целом должен перечислить 18,1 млрд евро в рамках этого механизма. Ранее в четверг Европейская комиссия перечислила Украине дополнительный транш в размере 1 млрд евро.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.