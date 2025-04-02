Лидеры разделенного Кипра впервые за долгое время достигли согласия по ряду вопросов

Киприоты-греки и киприоты-турки договорились работать вместе над обезвреживанием наземных мин, а также реализовывать инициативы по защите окружающей среды и изменению климата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировало агентство Reuters.

О договоренности лидера кипрских греков Никоса Христодулидиса и лидера кипрских турок Эрсина Татара стало известно по итогам встречи между ними 2 апреля в Никосии.

В частности, киприоты-греки и киприоты-турки будут сотрудничать в вопросе обезвреживания наземных мин между своими разобщенными общинами, а также реализовывать инициативы по защите окружающей среды и изменению климата.

Две общины, проживающие в разных частях Кипра, также планируют создать технический комитет для решения молодежных вопросов в рамках пакета мер по укреплению доверия между двумя сторонами.

Обе стороны провели "конструктивный обмен мнениями" относительно увеличения количества гражданских пропускных пунктов между двумя сторонами, а также относительно планов создания солнечной электростанции в контролируемой ООН буферной зоне между ними.

Христодулидис и Татар встретились на неформальных переговорах две недели назад в Женеве, после чего генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что впервые за много лет был достигнут прогресс.

Несмотря на согласие на меры по укреплению доверия, обе стороны все еще имеют разногласия по поводу того, как может работать любое урегулирование конфликта между ними.

Киприоты-греки хотят федерацию – модель, предусмотренную резолюциями ООН. В то же время турецкие киприоты выступают за решение о двух государствах, утверждая, что десятилетия неудачных переговоров доказали, что федеративная модель не может быть реализована. Этот подход поддерживает и Турция.

Кипр был разделен после турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного греками. Остров является ключевым источником разногласий между союзниками по НАТО – Грецией и Турцией.

Переговоры о воссоединении провалились в 2017 году, и с тех пор усилия, направленные на возобновление мирного процесса, зашли в тупик.

В феврале лидеры разделенного Кипра заявили, что готовы к переговорам о статусе острова.