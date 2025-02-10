Лидеры разделенного Кипра говорят, что готовы к переговорам о статусе острова

Руководители международного признанного Кипра и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра во время встречи в понедельник, 10 февраля, заявили о готовности к встрече под эгидой ООН, которая может проложить путь к возобновлению переговоров о статусе острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Президент Кипра Никос Христодулидис и глава непризнанного Северного Кипра Эрсин Татар в понедельник провели отдельные переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Целью переговоров было подготовить почву для встречи под эгидой ООН в середине марта, на которой также соберутся представители так называемых гарантов Кипра – Греции, Турции и Великобритании.

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После встреч Дикарло заявила, что ООН и дальше стремится способствовать официальным переговорам между лидерами разделенного Кипра.

И Христодулидис, и Эрсин заявили о готовности принять участие в этих переговорах. Но остается открытым вопрос, принесут ли они конкретный результат, отмечает АР.

Средиземноморский остров разделен между Республикой Кипр, членом ЕС, и Турецкой Республикой Северного Кипра, которая признана только Турцией и занимает около трети острова, включая часть столицы Никосии. Турция держит войска на острове со времени своего вторжения 1974 года.

Сейчас существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и которую патрулирует ООН.

Все чаще звучат призывы к увеличению количества пропускных пунктов вдоль 180-километровой буферной зоны, чтобы облегчить доступ для людей, живущих в отдаленных районах.

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.