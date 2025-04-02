Лідери розділеного Кіпру вперше за довгий час досягли згоди щодо низки питань

Кіпріоти-греки і кіпріоти-турки домовилися працювати разом над знешкодженням наземних мін, а також реалізовуватимуть ініціативи щодо захисту довкілля та зміни клімату.

Про це, як пише "Європейська правда", проінформувало агентство Reuters.

Про домовленість лідера кіпрських греків Нікоса Христодулідіса та лідера кіпрських турків Ерсіна Татара стало відомо за підсумками зустрічі між ними 2 квітня в Нікосії.

Зокрема, кіпріоти-греки і кіпріоти-турки співпрацюватимуть у питанні знешкодження наземних мін між своїми роз'єднаними громадами, а також реалізовуватимуть ініціативи щодо захисту довкілля та зміни клімату.

Дві громади, які проживають у різних частинах Кіпру, також планують створити технічний комітет для вирішення молодіжних питань в рамках пакета заходів зі зміцнення довіри між двома сторонами.

Обидві сторони провели "конструктивний обмін думками" щодо збільшення кількості цивільних пропускних пунктів між двома сторонами, а також щодо планів створення сонячної електростанції в контрольованій ООН буферній зоні між ними.

Христодулідіс і Татар зустрілися на неформальних переговорах два тижні тому в Женеві, після чого генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вперше за багато років було досягнуто прогресу.

Незважаючи на згоду на заходи зі зміцнення довіри, обидві сторони все ще мають розбіжності щодо того, як може працювати будь-яке врегулювання конфлікту між ними.

Кіпріоти-греки хочуть федерацію – модель, передбачену резолюціями ООН. У той же час турецькі кіпріоти виступають за рішення про дві держави, стверджуючи, що десятиліття невдалих переговорів довели, що федеративна модель не може бути реалізована. Цей підхід підтримує і Туреччина.

Кіпр був розділений після турецького вторгнення у 1974 році після короткого перевороту, інспірованого греками. Острів є ключовим джерелом розбіжностей між союзниками по НАТО – Грецією і Туреччиною.

Переговори про возз'єднання провалилися в 2017 році, і з тих пір зусилля, спрямовані на відновлення мирного процесу, зайшли в глухий кут.

В лютому лідери розділеного Кіпру заявили, що готові до переговорів про статус острова.