Румынские спасатели ищут 40-летнего украинца, который заблудился в горах

Румынская спасательная служба SPJ Salvamont Maramures в воскресенье, 20 апреля, отправилась на поиски 40-летнего гражданина Украины, который подал сигнал бедствия в горах Мармаросы.

Об этом говорится в заявлении спасателей, которое цитирует "Европейская правда".

По информации SPJ Salvamont Maramures, 40-летний украинец уже несколько дней находится в районе перевала Поп Иван Мармарошский с румынской стороны.

"Украинец позвонил по номеру 112 с просьбой о помощи, утверждая, что не может ориентироваться на местности, не имеет запасов пищи и воды", – говорят спасатели.

Мужчине посоветовали остаться на месте, после чего на поиски отправилась первая группа быстрого реагирования SPJ Salvamont Maramures.

Это не первый случай, когда украинцы теряются в румынских горах.

В декабре 2024 года румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.

Тогда же в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с многомесячным котенком.