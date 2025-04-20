Румунські рятувальники шукають 40-річного українця, який заблукав у горах

Румунська рятувальна служба SPJ Salvamont Maramures у неділю, 20 квітня, вирушила на пошуки 40-річного громадянина України, який подав сигнал лиха в горах Мармароси.

Про це йдеться в заяві рятувальників, яку цитує "Європейська правда".

За інформацією SPJ Salvamont Maramures, 40-річний українець уже кілька днів перебуває у районі перевалу Піп Іван Мармароський із румунського боку.

"Українець зателефонував за номером 112 з проханням про допомогу, стверджуючи, що не може орієнтуватися на місцевості, не має запасів їжі та води", – кажуть рятувальники.

Чоловікові порадили залишитись на місці, після чого на пошуки вирушила перша група швидкого реагування SPJ Salvamont Maramures.

Це не перший випадок, коли українці губляться в румунських горах.

У грудні 2024 року румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

Тоді ж у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.