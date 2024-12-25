В Румынии нашли живыми трех украинцев, которые заблудились в горах возле границы

Трое украинцев, которые застряли в румынской части Мармарос и которых спасатели сначала не могли найти, дождались помощи живыми.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

После обеда 25 декабря руководитель горной спасательной службы Сабин Корноиу объявил, что трех украинцев, которых разыскивали с предыдущих суток, нашли живыми.

Один из них получил многочисленные травмы в результате падения, а двое других имеют легкую гипотермию. Всех госпитализировали.

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"Спасатели расширили зону поисков и надеялись задействовать также вертолет для осмотра с воздуха, но погодные условия были не самые лучшие. Поэтому поиски происходили наземными методами, и, к счастью, мы правильно угадали, в каком районе они могли оказаться", – сообщил глава службы.

По его словам, путешественников нашли в очень опасном ущелье.

Чиновник отметил, что органы власти "продолжат юридические шаги для того, чтобы эти граждане получили право остаться в Румынии", но не сказал прямо, идет ли речь о мужчинах мобилизационного возраста.

Перед этим утром в спасательной службе сообщали, что первые 12 часов работы закончились ничем и они приостановили операцию.

Напомним, румынские спасатели 24 декабря получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находятся в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов.

В начале декабря в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с котенком.