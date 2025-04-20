У Вільнюсі увічнять імʼя першого литовського добровольця, який загинув в Україні

Комісія з історичної пам'яті Вільнюса ухвалила рішення перейменувати частину вулиці Кярнаве міста на честь Тадаса Тумаса – першого литовського добровольця, який загинув в Україні на початку 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Голова комісії з історичної пам'яті Вільнюса Каміле Гогелене сказала, що рішення про перейменування частини вулиці було погоджене з родичами Тадаса Тумаса.

"Я рада, що нам вдалося знайти рішення, яке влаштовує всіх", – розповіла вона.

Гогелене не змогла спрогнозувати, коли саме відбудеться перейменування, але вважає, що цей процес не повинен зайняти багато часу.

"Я думаю, що, можливо, ми зможемо вийти з рішенням на наступне засідання ради, яке відбудеться 7 травня. Щойно рада ухвалить рішення, перейменування вулиці точно не займе багато часу", – запевнила вона.

За словами Гогелене, у майбутньому також розглянуть питання про увічнення пам'яті Мантаса Кведаравічюса (документаліста, вбитого росіянами у Маріуполі у 2022 році) і Томаса Валентеліса – іншого добровольця, про загибель якого стало відомо у квітні.

Як нагадує Delfi, минулого року міська рада Вільнюса ухвалила резолюцію, що зобов'язує увічнити у Вільнюсі пам'ять литовців, які загинули в Україні.

У березні, нагадаємо, Командування інформаційних і кібернетичних сил Чехії вшанувало памʼять чотирьох чехів, які віддали своє життя в боротьбі з російською агресією та експансіонізмом в Україні.