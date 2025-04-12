Разведка Британии: инфляция усилит давление на способность РФ удерживать высокие расходы на оборону

Разведка Великобритании проанализировала состояние российской экономики в перспективе поддержания высоких расходов на оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 12 апреля.

В ведомстве отметили, что 21 марта 2025 года Центральный банк России (ЦБ РФ) решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21% и напомнили, что процентные ставки находятся на самом высоком уровне за последние 20 лет, по сравнению с довоенной процентной ставкой в 8,5% в январе 2022 года.

"Пока процентные ставки остаются высокими, количество корпоративных банкротств в России, скорее всего, будет расти", – говорится в обзоре.

В ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого уровня с начала вторжения России в Украину в 2022 году (114 за доллар США). С тех пор рубль укрепился до максимума 81 за доллар США в марте 2025 года.

"Укрепление рубля, скорее всего, приведет к сокращению федеральных доходов от нефти и газа в рублевом эквиваленте, что усилит давление на федеральный дефицит", – отмечают в Минобороны Британии.

Однако, несмотря на укрепление рубля, инфляция продолжает расти. В феврале 2025 года инфляция выросла до 10,1% с 8,5% в октябре 2024 года, когда была введена учетная ставка на уровне 21%.

"Дефицит рабочей силы, а также высокие государственные расходы почти наверняка означают, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя ЦБ РФ в 4 процента до 2025 года. Долгосрочное инфляционное давление, скорее всего, усилит давление на способность России поддерживать высокие расходы на оборону", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре британской разведки говорилось, что продвижение российских оккупационных войск в Украине с начала 2025 года замедлялось, а количество атак уменьшалось.