В Латвии 65% жителей ежедневно испытывают стресс из-за войны в Украине

В Латвии 65,1% жителей ежедневно испытывают стресс из-за войны в Украине, свидетельствуют результаты проведенного по заказу Государственной канцелярии опроса об устойчивости латвийского общества в контексте российской войны в Украине.

Данные опроса приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Исследование показало, что уровень стресса из-за войны в Украине в целом не изменился с 2023 года, когда стресс из-за войны в Украине испытывали 64,8% опрошенных.

Ощутимый уровень стресса относительно высокий на общем фоне, отмечается в исследовании.

Как показало исследование, жизнью в целом довольны 39,3% респондентов, 8,3% оценивают свою жизнь как плохую или очень плохую, а 25,9% – как удовлетворительную.

Не склоняясь выражено ни в позитив, ни в негатив, респонденты в целом нейтрально оценивают и работу, и участие в событиях, происходящих в Латвии, отмечается в исследовании. Работу удовлетворительной в прошлом году считали 36,3% респондентов, а в исследовании 2023 года – 34,5%.

В свою очередь, участие в событиях, происходящих в Латвии, удовлетворительную оценили 47,4% опрошенных в 2024 году и 43,6% – в 2023 году. Исследование проводилось в октябре-ноябре 2024 года.

В ходе исследования было опрошено 2005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос провела компания Berg Research.

Еще один опрос ранее показал, что 61,7% жителей Латвии согласны с тем, что нужно поддерживать Украину до ее победы в войне с Россией.

Кроме того, 71% жителей Латвии считают Россию главной угрозой европейской безопасности.