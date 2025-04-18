Вэнс пошутил, что Мелони могла бы назвать его болваном на "самым красивом языке"

Итальянский язык оказался секретным оружием премьер-министра Джорджи Мелони, когда она встречалась с президентом США Дональдом Трампом и его заместителем Джей Ди Вэнсом в четверг и в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В четверг Мелони встретилась с Трампом и Вэнсом в Белом доме, после чего отправилась домой в Италию. Вэнс также покинул Вашингтон после переговоров, чтобы провести пасхальные праздники в Риме.

По прибытии в Рим с семьей Вэнс пообедал с Мелони и слушал, как она выступила на итальянском языке, назвав переговоры в четверг в Вашингтоне "фантастическими". Она также заявила, что между их странами существуют "привилегированные отношения".

"Премьер-министр Мелони, я очень рад видеть вас снова, и я надеюсь, что это именно то, что вы сказали. Конечно, она могла бы назвать меня болваном, и я бы не знал, но это было бы самым красивым языком, который только можно себе представить, так что я бы даже не обиделся", – сказал Вэнс под смех.

Во время совместного общения с прессой Трампа и Мелони в четверг в Овальном кабинете президент США восторженно говорил об итальянском языке, когда Мелони обратилась к журналистам из своего пула на своем родном языке.

"Это было так прекрасно! Что ты, черт возьми, сказала?" – сказал Трамп после того, как она ответила на вопрос о войне в Украине, противореча американскому лидеру, который предположил, что президент Украины виноват в российском вторжении.

Трамп неоднократно критиковал Европейский Союз, заявляя, что ЕС был создан для того, чтобы "ограбить" Соединенные Штаты. Но у него теплые отношения с Мелони, которая стала единственным лидером из ЕС, побывавшей на его инаугурации в январе.

Напомним, на встрече с Мелони в четверг Трамп фактически опроверг свои же слова о том, что Владимир Зеленский ответственен за полномасштабное вторжение России в Украину.