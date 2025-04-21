СМИ узнали состав украинской делегации на переговорах в Лондоне по "миру"

От Украины на встречу с США и европейскими государствами в Лондоне 23 апреля, где будут обсуждать урегулирование войны, поедут четверо украинских чиновников.

Об этом стало известно "Суспільному", пишет "Европейская правда".

В составе украинской делегации на переговорах в Лондоне будет руководитель ОПУ Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Встреча в Лондоне 23 апреля станет второй после Парижа, где США, Украина и ее европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

Американскую сторону, по данным Bloomberg, будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Со стороны европейских государств – Британии, Франции и Германии – будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что американцы выдвинули свои "мирные идеи" в конфиденциальном документе, который представили украинской делегации в Париже на прошлой неделе. Они ожидают, что на встрече в Лондоне Украина предоставит свой ответ.

Предложения США, по данным издания, предусматривают потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.