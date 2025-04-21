Bloomberg дізнався деталі зустрічі в Лондоні, де обговорять "мирний план" США

Зустріч України, США та європейських держав у Лондоні 23 квітня стане продовженням зустрічі в Парижі минулого тижня, де обговорювались американські "мирні пропозиції".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією співрозмовників агентства, як і на минулорічній зустрічі в Парижі, у Лондоні будуть присутні представники США, України, а також Великої Британії, Франції та Німеччини.

Американську сторону представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог, ідеться в матеріалі.

З боку європейських держав будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки, додає агентство.

За словами джерел Bloomberg, плани переговорів ще допрацьовуються і можуть змінитися.

Зустріч у Лондоні 23 квітня стане другою після Парижа, де США, Україна та її європейські союзники обговорюють американський план припинення вогню в російсько-українській війні.

Раніше Bloomberg повідомляло, що американські пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню, потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

Тим часом президент США Дональд Трамп вважає, що існують "дуже гарні" шанси на укладення якоїсь "мирної угоди" між Росією та Україною, і пообіцяв оголосити деталі протягом наступних трьох днів.