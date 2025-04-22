Президент Польши решил объявить национальный траур из-за смерти Папы Франциска

Президент Польши Анджей Дуда распорядился объявить национальный траур в день похорон Папы Римского Франциска.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сказал руководитель президентского бюро по вопросам международной политики Войцех Коларский.

Чиновник сообщил, что по решению президента в день похорон Папы Франциска, субботу 26 апреля, в Польше объявят национальный траур.

По его словам, соответствующее распоряжение президента скоро передадут для подписи премьер-министру, как того требуют процедуры.

Также Коларский сообщил, что Анджей Дуда с первой леди будут присутствовать на похоронах Папы Римского.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Похороны назначили на субботу, 26 апреля. О намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом сообщили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.