Президент Польщі вирішив оголосити національну жалобу через смерть Папи Франциска

Президент Польщі Анджей Дуда розпорядився оголосити національну жалобу у день похорону Папи Римського Франциска.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це сказав керівник президентського бюро з питань міжнародної політики Войцех Коларський.

Посадовець повідомив, що за рішенням президента у день похорону Папи Франциска, суботу 26 квітня, у Польщі оголосять національну жалобу.

За його словами, відповідне розпорядження президента скоро передадуть для підпису прем’єр-міністру, як того вимагають процедури.

Також Коларський повідомив, що Анджей Дуда з першою леді будуть присутні на похороні Папи Римського.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.