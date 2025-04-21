Трамп считает, что глава Пентагона "прекрасно работает" на фоне скандала с Signal

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает работу министра обороны Пита Хегсета, в ведомстве которого проводят расследование многочисленных утечек информации.

Об этом он сказал журналистам во время пасхального мероприятия в Белом доме 21 апреля, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Хегсет "делает замечательную работу".

"Просто спросите у хуситов, как у них дела", – добавил президент США, имея в виду поддерживаемую Ираном группировку в Йемене, которая стала мишенью американских авиаударов.

Он назвал сообщение СМИ об использовании Хегсетом чата в Signal "фейковой новостью" и сказал, что оно "похоже как голос недовольных сотрудников".

Ранее стало известно, что Пит Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицали такую информацию.

В Белом доме также отрицали возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.

Это произошло на фоне ряда увольнений в Пентагоне из-за расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий по Панамскому каналу, второго авианосца, направляющегося к Красному морю, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.