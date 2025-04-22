В ЕС оценили прогресс Молдовы в переговорах о вступлении: скрининг 3 кластеров из 6 завершен

Молдова завершила скрининг трех тематических кластеров из шести имеющихся во время переговоров о вступлении в Европейский Союз: кластер 1 "Основополагающие вопросы" ("Основы"), кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 6 "Внешние отношения", – а в конце мая должна завершить скрининг кластера 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".

Об этом на запрос корреспондента "Европейской правды" 22 апреля сообщил представитель Европейской комиссии.

Представитель ЕК отметил, что в конце мая 2025 года Молдова будет иметь завершенным скрининг (проверку соответствия законодательства Молдовы законодательству ЕС) четырех из шести кластеров.

"Сейчас двусторонние скрининговые встречи (с Молдовой) продолжаются до конца 2025 года. Это процесс, в ходе которого ЕС оценивает соответствие Молдовы законодательству ЕС. Молдова очень хорошо подготовилась и настроена на эти встречи", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он сообщил, что скрининг кластера 1 "Основы" ("Основополагающие вопросы") завершился еще в начале 2025 года.

По его словам, по состоянию на сейчас для Молдовы завершен также скрининг кластера 2 "Внутренний рынок" и кластера 6 "Внешние отношения".

"Скрининг кластера 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие" продолжается и завершится в конце мая 2025 года", – добавил представитель Европейской комиссии.

"Еврокомиссия направила первый отчет о результатах скрининга кластера 1 в Совет ЕС 16 января 2025 года. Мы надеемся начать переговоры по Кластеру 1 "Основы", как только Молдова выполнит начальные условия (opening benchmarks)", – рассказал он.

Как сообщала "ЕвроПравда", 22 апреля в Еврокомиссии заявили, что процесс скрининга в рамках переговоров о вступлении с Украиной происходит со скоростью, беспрецедентной для Европейского Союза.

Так, 16 января 2025 года Еврокомиссия направила Совету ЕС первый скрининговый отчет по Кластеру 1 "Основы" для Украины.

Но в феврале 2025 года Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и пообещала блокировать открытие кластеров, пока не проведут "консультации" с населением по этому вопросу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже проголосовал в опросе – против членства Украины в ЕС.