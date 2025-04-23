Возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой более 6

Турцию днем 23 апреля сотрясло сильное землетрясение магнитудой более 6 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Толчки произошли днем в среду в 12:49 в районе города Селимбрия, что на берегу Мраморного моря, западнее Стамбула. По первым оценкам, магнитуда составляла 6,2, эпицентр находился на глубине около 7 км.

В Стамбуле в 12:51 зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Горожане после толчков выбежали на улицы из зданий и ждут, не повторится ли землетрясение. Толчки напугали также пассажиров и работников аэропорта.

Служба чрезвычайных ситуаций AFAD распространила рекомендацию с призывом не заходить в поврежденные здания и держаться подальше от них, и общаться с родными через сообщения, а не звонки, чтобы не перегружать сеть.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщали.

В Румынии за вторую половину дня в понедельник и в начале суток во вторник зафиксировали пять землетрясений, магнитуда самого сильного составила 3,9.

Напомним, в феврале 2023 года юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах превысило 50 тысяч человек. После того произошло еще три значительных землетрясения, которые тоже вызвали разрушения зданий и смерти около десятка людей.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились. Одного из застройщиков показательно приговорили к 62 пожизненным срокам лишения свободы.

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