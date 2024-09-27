У Туреччині засудили до 865 років в’язниці одного з забудовників, чиї будівлі не витримали землетрус

У Туреччині символічно засудили до 62 довічних термінів позбавлення волі одного із забудовників, чиї будівлі цілковито зруйнувалися під час катастрофічного землетрусу на початку 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Haberler.

Вирок для будівельного підрядника Хасана Альпаргюна, відповідального за один із житлових комлексів в місті Адана – 62 довічних терміни, або ж 865 років позбавлення волі – став рекордним покаранням серед усіх вердиктів для забудовників і підрядників за підсумками катастрофічного землетрусу. Його засудили за звинуваченням про "спричинення смерті й поранення багатьох людей з умислом".

У ЖК Alpargün Apartment, за будівництво якого він відповідав, загинули 96 осіб.

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Сам він на момент землетрусу був на окупованій частині Кіпру, "Турецькій Республіці Північного Кіпру", державність якої визнає лише Туреччина. Його заарештували і повернули в Туреччину.

Слідство стверджує, що він звідти намагався вивести з Туреччини близько 2 млн доларів і хотів у подальшому купити житло на Кіпрі.

На суді Альпаргюн наполягав, що провів усі необхідні дослідження місцевості перед будівництвом, у проєкті були враховані вимоги регуляторного документа щодо сейсмічної стійкості від 1975 року і будівля не містила неякісних матеріалів.

Він наводив як аргумент на свій захист те, що житловий комплекс пережив землетрус 1998 року без жодних ушкоджень, після того її додатково модернізували, а останній землетрус виявився стихією непереборної сили. 73-річний Альпаргюн просив взяти до уваги його вік та онкологічне захворювання, та переконував, що його поїздка на північ Кіпру була збігом обставин, а не втечею.

Нагадаємо, 6 лютого південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах перевищила 50 тисяч осіб. Після того сталося ще три значних землетруси, які теж спричинили руйнування будівель і смерті близько десятка людей.

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

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