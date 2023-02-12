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В Турции выдали более сотни ордеров на арест из-за некачественной застройки в зоне землетрясений

Воскресенье, 12 февраля 2023, 13:34

В Турции задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, вероятно причастных к строительству зданий, которые развалились в результате землетрясений и убили своих жителей.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Сейчас внимание турецких властей сосредоточилось на том, кто виноват в том, что в сейсмоопасном регионе не провели необходимую подготовку на случай стихийного бедствия. 

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Несмотря на то, что на бумаге в Турции действуют строительные нормы, соответствующие текущим сейсмологическим стандартам, эти нормы соблюдаются крайне редко. Этим объясняют, в частности, почему тысячи зданий были полностью разрушены. 

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил поздно вечером в субботу, что выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемого в причастности к обрушению зданий.

Министр юстиции Турции пообещал наказать всех виновных, а прокуроры начали собирать образцы зданий для доказательств относительно материалов, использованных в строительстве.

Землетрясения были мощными, но пострадавшие, эксперты и люди по всей Турции обвиняют плохое строительство в увеличении разрушительных последствий.

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В аэропорту Стамбула в воскресенье задержали двух подрядчиков, ответственных за разрушение нескольких зданий в Адиямане.

В провинции Газиантеп были арестованы еще два человека, подозреваемых в том, что они срезали колонны, чтобы создать дополнительное место в обрушившемся здании.

Днем ранее Министерство юстиции Турции объявило о запланированном создании бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением. 

По состоянию на утро воскресенья количество погибших от землетрясений в двух странах превысило 28 тысяч, а еще более 80 тысяч получили ранения.

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Турция стихийные бедствия

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