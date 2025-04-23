Біля Стамбула стався землетрус магнітудою понад 6

Туреччину вдень 23 квітня сколихнув сильний землетрус магнітудою понад 6 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Поштовхи сталися вдень у середу о 12:49 у районі міста Селімбрія, що на березі Мармурового моря, західніше Стамбула. За першими оцінками, магнітуда становила 6,2, епіцентр знаходився на глибині близько 7 кілометрів.

У Стамбулі о 12:51 зафіксували землетрус магнітудою 4,4. Містяни після поштовхів повибігали на вулиці з будівель та чекають, чи не повториться землетрус. Поштовхи налякали також пасажирів та працівників аеропорту.

Служба надзвичайних ситуацій AFAD поширила рекомендацію із закликом не заходити у пошкоджені будівлі та триматися подалі від них, та спілкуватись з рідними через повідомлення, а не дзвінки, щоб не перевантажувати мережу.

Про руйнування та постраждалих поки не повідомляли.

У Румунії за другу половину дня у понеділок та на початку доби у вівторок зафіксували п'ять землетрусів, магнітуда найсильнішого становила 3,9.

Нагадаємо, в лютому 2023 року південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах перевищила 50 тисяч осіб. Після того сталося ще три значних землетруси, які теж спричинили руйнування будівель і смерті близько десятка людей.

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. Одного із забудовників показово засудили до 62 довічних термінів позбавлення волі.

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