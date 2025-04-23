Вильнюс подготовил обновленный план действий на случай войны, где учли опыт Украины

В Вильнюсе презентовали обновленный план эвакуации литовской столицы в случае войны или других чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

После длительной критики за промедление, городские власти 23 апреля представили план эвакуации для Вильнюса. Как отмечают, в нем учли американские практики и украинский опыт, полученный за последние годы.

План имеет публичную и непубличную часть – к его полной версии будут иметь доступ только уполномоченные органы власти.

Документ, который готовили около года, охватывает различные сценарии чрезвычайных ситуаций – от серьезного выхода из строя критической инфраструктуры и стихийных бедствий до полномасштабной войны и применения ядерного оружия.

В нем прописали алгоритмы оповещения населения, организации выезда и расселения людей, информирования об имеющихся возможностях и т.д.

Мэр Валдас Бенкускас отметил, что в подготовке плана ориентировались прежде всего на опыт Киева во время полномасштабной войны.

Он добавил, что эвакуация города в любом случае будет крайним сценарием и военные со своей стороны будут делать все возможное, чтобы не допустить такой ситуации.

Также мэр подчеркнул, что обнародование такого плана не означает повышение уровня угрозы для Литвы.

"Мы не хотим посеять панику. Цель очень проста – иметь план, скоординированное взаимодействие институтов, знать, кто за что отвечает", – пояснил городской голова.

Среди прочего, в плане предусмотрели, как будет работать система сирен и оповещения для граждан через SMS. Также хотят разработать приложение, где можно будет быстро получать оповещения, как в "Киев цифровой".

Для столицы с 600 тысячами горожан запланировали 150 эвакуационных маршрутов в направлении Польши, на север и запад, а точками сбора определили преимущественно школы и детсады.

Вильнюс по географическому расположению является фактически приграничным городом – расстояние от границы с Беларусью до пригородов составляет менее 30 км.

Финнам в обновленных рекомендациях по готовности к чрезвычайным ситуациям советуют купить домой "стратегическое ведро " на случай длительной неисправности канализации.

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