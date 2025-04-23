В Германии угрожают выгнать посла РФ, если тот приедет на торжества к 9 мая

В немецком Бранденбурге разгорелся скандал после того, как российский посол заявил о намерении принять участие в торжествах, посвященных окончанию Второй мировой войны, несмотря на отмену приглашения – директор мемориала Аксель Дреколь, сообщил, что если Нечаев решится приехать, то российскому представителю придется столкнуться с полицией.

Об этом сообщает Bild, передает "Европейская правда".

Дреколь заявил, что российскому посольству было отказано в участии во всех торжествах с момента широкомасштабного российского вторжения в Украину.

"Если посол все же появится – будут приняты меры в соответствии с внутренними правилами, которые будут координироваться с силами безопасности", – заверил он.

Заявление российского посла Сергея Нечаева, что Россия не нуждается в специальном приглашении для чествования памяти советских освободителей и жертв нацизма, стало причиной угрозы его высылки из мемориала.

Нечаев уже продемонстрировал свои намерения, когда без приглашения появился на мемориале Зееловских высот с охраной, российским венком и белорусским коллегой.

Министерство иностранных дел Германии призвало организаторов празднований не допустить участия российских и белорусских представителей, пока Россия ведет войну в Украине.

Премьер-министр Бранденбурга Диемар Войке также подчеркнул, что участие российских представителей в торжествах недопустимо.

Бундестаг ранее объявил, что дипломатический корпус, который включает всех послов в Берлине, был приглашен на памятные мероприятия. Однако представители России и Беларуси были исключены из этого приглашения.

Парламентская администрация сослалась на соответствующую рекомендацию Федерального министерства иностранных дел.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев приветствовал решение Бундестага не включать послов России и Беларуси из списка приглашенных на специальное заседание 8 мая, посвященное 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.