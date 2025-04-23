У Німеччині погрожують вигнати посла РФ, якщо той приїде на урочистості до 9 травня

У німецькому Бранденбурзі розгорівся скандал після того, як російський посол заявив про намір взяти участь в урочистостях, присвячених закінченню Другої світової війни, попри скасування запрошення – директор меморіалу Аксель Дреколь, повідомив, що якщо дипломат наважиться приїхати, то йому доведеться мати справу з поліцією.

Про це повідомляє Bild, передає "Європейська правда".

Дреколь заявив, що російському посольству було відмовлено в участі в усіх урочистостях з моменту широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

"Якщо посол все ж з'явиться – буде вжито заходів відповідно до внутрішніх правил, що будуть координуватися з силами безпеки", – запевнив він.

Заява російського посла Сергєя Нечаєва, що Росія не потребує спеціального запрошення для вшанування пам'яті радянських визволителів і жертв нацизму, стала причиною загрози його висилання з меморіалу.

Нечаєв уже продемонстрував свої наміри, коли без запрошення з'явився на меморіалі Зеєловських висот з охороною, російським вінком та білоруським колегою.

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало організаторів святкувань не допустити участі російських та білоруських представників, поки Росія веде війну в Україні.

Прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке також підкреслив, що участь російських представників в урочистостях є неприпустимою.

Бундестаг раніше оголосив, що дипломатичний корпус, який включає всіх послів у Берліні, був запрошений на пам'ятні заходи. Однак представники Росії та Білорусі були виключені з цього запрошення.

Парламентська адміністрація послалася на відповідну рекомендацію Федерального міністерства закордонних справ.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв привітав рішення Бундестагу не включати послів Росії та Білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання 8 травня, присвячене 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі.