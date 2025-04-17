Посол України привітав рішення Бундестагу щодо послів РФ і Білорусі на урочистостях
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв привітав рішення Бундестагу не включати послів Росії та Білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання 8 травня, присвячене 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
Олексій Макеєв привітав рішення Бундестагу виключити представників Росії та Білорусі з парламентських урочистостей з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни та визволення від націонал-соціалізму, які відбудуться 8 травня в Берліні.
"Це підкреслює послідовну позицію німецького Бундестагу і федерального уряду щодо представників злочинних режимів", – заявив Макеєв.
"8 травня – це день примирення з минулим, щоб запобігти новим війнам, а не заперечення історії для їх виправдання", – сказав він.
Бундестаг раніше оголосив, що дипломатичний корпус, який включає всіх послів у Берліні, був запрошений на пам'ятні заходи. Однак представники Росії та Білорусі були виключені з цього запрошення.
Парламентська адміністрація послалася на відповідну рекомендацію Федерального міністерства закордонних справ.
Зазначимо, 16 квітня посли Росії та Білорусі в Берліні – Сергєй Нечаєв і Андрей Шупляк – взяли участь у мовчазному вшануванні пам'яті жертв битви на Зееловських висотах, попри рекомендацію не запрошувати їх.