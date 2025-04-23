Немецкая "подруга Путина" снова пробует оспорить результаты выборов в Бундестаг

Ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) подал в Бундестаг ходатайство о пересчете голосов на досрочных парламентских выборах 23 февраля, где партии не хватило менее 10 тысяч голосов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Сопредседатель АСВ Амира Мохаммед Али подала официальную апелляцию на результаты федеральных парламентских выборов в последний возможный для обжалования день.

Партия считает, что могла не досчитаться голосов из-за сходства своего названия с партией Bündnis Deutschland ("Альянс Германия"), а также то, что ее название было расположено в бюллетене "чуть ниже сгиба".

АСВ, согласно официальным результатам, набрала 4,981% голосов немецких выборов, или на 9500 голосов меньше, чем нужно для преодоления пятипроцентного проходного барьера.

Ранее партия Вагенкнехт пыталась обжаловать результаты выборов через Федеральный конституционный суд, но там объяснили, что такая жалоба возможна только после ее отклонения контрольной комиссией Бундестага.

Сару Вагенкнехт называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. В частности, она предлагала свой "мирный план" для Украины, который заключался в том, что Запад прекратил бы поставки оружия Киеву, если бы глава РФ "согласился на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

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