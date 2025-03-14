Конституційний суд Німеччини відмовив "подрузі Путіна" у перерахунку голосів на виборах

Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив прохання проросійського Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ) щодо перерахунку голосів на дострокових виборах до Бундестагу, які відбулися 23 лютого 2025 року.

Відповідне рішення опубліковано на сайті суду в четвер, 13 березня, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з попередніми остаточними результатами, АСВ отримав близько 4,972% голосів на виборах до Бундестагу і, таким чином, лише трохи партія не дотягнула до проходження у парламент.

Протягом останніх тижнів партія Вагенкнехт неодноразово заявляла, що такий результат виборів може бути пов'язаний з порушеннями в процесі підрахунку голосів. У деяких округах справді виявили, що голоси за АСВ помилково віддали іншим партіям, але ішлось про одиничні випадки.

Суд визнав прохання про перерахунок неприйнятним. Таким чином у Німеччині вже у п’ятницю можуть бути оголошені остаточні офіційні результати виборів.

Сару Вагенкнехт називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Зокрема, вона пропонувала свій "мирний план" для України, який полягав у тому, що Захід припинив би поставки зброї Києву, якби глава РФ "погодився на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

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