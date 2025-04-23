Німецька "подруга Путіна" знову пробує оскаржити результати виборів до Бундестагу

Ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) подав до Бундестагу клопотання про перерахунок голосів на дострокових парламентських виборах 23 лютого, де партії не вистачило менш як 10 тисяч голосів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Співголова АСВ Аміра Мохаммед Алі подала офіційну апеляцію на результати федеральних парламентських виборів в останній можливий для оскарження день.

Партія вважає, що могла не дорахуватись голосів через схожість своєї назви з партією Bündnis Deutschland ("Альянс Німеччина"), а також те, що її назва була розташована в бюлетені "трохи нижче згину".

АСВ, згідно з офіційними результатами, набрала 4,981% голосів німецьких виборів, або на 9500 голосів менше, ніж потрібно для подолання пʼятивідсоткового прохідного бар'єра.

Раніше партія Вагенкнехт намагалась оскаржити результати виборів через Федеральний конституційний суд, але там пояснили, що така скарга можлива тільки після її відхилення контрольною комісією Бундестагу.

Сару Вагенкнехт називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Зокрема, вона пропонувала свій "мирний план" для України, який полягав у тому, що Захід припинив би поставки зброї Києву, якби глава РФ "погодився на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

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