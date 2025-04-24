СМИ: министр обороны США распорядился оборудовать в Пентагоне комнату для макияжа

Министр обороны США Пит Хегсет недавно отдал распоряжение о переоборудовании комнаты рядом с залом для брифингов Пентагона под гримерку, которая может использоваться для подготовки к телевизионным выступлениям.

Об этом сообщили CBS News несколько источников, пишет "Европейская правда".

В начале этого года внутренняя строительная бригада отремонтировала комнату. По словам одного из источников, ранее комната была минимально меблирована – в ней был стол со стульями, телевизор, фотографии бывших министров обороны и зеркало на задней стороне двери.

По словам другого источника, стол был убран, а вместо него установлен новый стул и большое зеркало с подсветкой для макияжа. По словам представителя Министерства обороны, Хегсет сам делает макияж перед выходом на телевидение, не платя за услуги визажиста

По информации нескольких источников, предложение по улучшению помещения поступило от Тами Радабау, заместителя помощника министра по вопросам стратегического сотрудничества и бывшей продюсерки Fox News и CBS News. Главный спикер Пентагона Шон Парнелл и жена министра обороны Дженнифер Хегсет, также бывшая продюсерка Fox, выразили свою поддержку обновлению помещения.

Пресс-секретарь Министерства обороны заявил, что комната будет доступна для высокопоставленных чиновников и VIP-гостей перед встречами с прессой.

По словам двух источников, стоимость проекта составила несколько тысяч долларов, в то время как администрация Трампа проводит мероприятия по сокращению государственных расходов. Изначально стоимость работ оценивалась в более 40 тысяч долларов, но планы были сокращены.

"К этой реконструкции мы сознательно подошли консервативно и выбрали несколько недорогих решений из имеющихся материалов", – сказал представитель министерства.

После публикации материала министр обороны Хегсет написал в соцсети X: „Полностью фейковая история. Никаких "приказов" и никакого "макияжа".

До того, как стать министром обороны, Хегсет был соведущим утреннего шоу "Fox & Friends Weekend" на канале Fox News. С момента своего назначения он пообещал сосредоточиться на улучшении боевых способностей вооруженных сил и их боеготовности.

Хегсет использует пресс-центр для своих телевизионных выступлений – в частности, на этой неделе на канале Fox, где он обвинил СМИ и бывших сотрудников Министерства обороны в разоблачении того, что он отправлял конфиденциальную информацию о военных ударах в чате в Signal.

21 февраля Пентагон ограничил доступ в зал для брифингов, запретив вход журналистам, если там не выступают официальные лица. Ранее пресса могла пользоваться этим залом – одним из немногих мест в защищенном здании, где можно подключиться к Wi-Fi – для подготовки материалов и съемки репортажей.