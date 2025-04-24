ЗМІ: міністр оборони США розпорядився обладнати в Пентагоні кімнату для макіяжу

Міністр оборони США Піт Гегсет нещодавно віддав розпорядження про переобладнання кімнати поруч із залом для брифінгів Пентагону під гримерку, яка може використовуватися для підготовки до телевізійних виступів.

Про це повідомили CBS News кілька джерел, пише "Європейська правда".

На початку цього року внутрішня будівельна бригада відремонтувала кімнату. За словами одного з джерел, раніше кімната була мінімально мебльована – у ній був стіл зі стільцями, телевізор, фотографії колишніх міністрів оборони та дзеркало на задній стороні дверей.

За словами іншого джерела, стіл було прибрано, а натомість встановлено новий стілець і велике дзеркало з підсвічуванням для макіяжу. За словами представника Міністерства оборони, Гегсет сам робить макіяж перед виходом на телебачення, не платячи за послуги візажиста

За інформацією декількох джерел, пропозиція щодо поліпшення приміщення надійшла від Тамі Радабау, заступниці помічника міністра з питань стратегічного співробітництва та колишньої продюсерки Fox News і CBS News. Головний речник Пентагону Шон Парнелл і дружина міністра оборони Дженніфер Гегсет, також колишня продюсерка Fox, висловили свою підтримку оновленню приміщення.

Речник Міністерства оборони заявив, що кімната буде доступна для високопосадовців та VIP-гостей перед зустрічами з пресою.

За словами двох джерел, вартість проєкту склала кілька тисяч доларів, в той час, коли адміністрація Трампа проводить заходи для скорочення урядових витрат. Спочатку вартість робіт оцінювалася в понад 40 тисяч доларів, але плани були скорочені.

"Для цього оновлення ми свідомо підійшли консервативно і вибрали кілька недорогих рішень з наявних матеріалів", – сказав речник Міністерства.

Після публікації матеріалу міністр оборони Гегсет написав у соцмережі X: "Цілком фейкова історія. Ніяких "наказів" і ніякого "макіяжу".

До того, як стати міністром оборони, Гегсет був співведучим ранкового шоу "Fox & Friends Weekend" на каналі Fox News. З моменту свого призначення він пообіцяв зосередитися на покращенні бойових здібностей збройних сил та їхньої боєготовності.

Гегсет використовує пресцентр для своїх телевізійних виступів – зокрема, цього тижня на каналі Fox, де він звинуватив ЗМІ та колишніх співробітників Міністерства оборони у викритті того, що він надсилав конфіденційну інформацію про військові удари в чаті у Signal.

21 лютого Пентагон обмежив доступ до зали для брифінгів, заборонивши вхід журналістам, якщо там не виступають офіційні особи. Раніше преса могла користуватися цією залою – одним з небагатьох місць у захищеній будівлі, де можна підключитися до Wi-Fi – для підготовки матеріалів і зйомки репортажів.