Британия отменила санкции против сирийских ведомств

Великобритания отменила замораживания активов, которые были наложены на ведомства Сирии.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в четверг, 24 апреля, Великобритания отменила замораживание активов, которые были наложены Министерства обороны и внутренних дел Сирии, а также ряд разведывательных агентств.

Известно, что Запад пересматривает свой подход к Сирии после того, как в декабре, после более чем 13 лет гражданской войны, повстанческие силы отстранили Башара Асада с поста президента.

Стоит отметить, что в январе Соединенные Штаты ослабили санкции против Сирии на следующие шесть месяцев, чтобы облегчить предоставление гуманитарной помощи.

А 27 января главы Министерств иностранных дел стран ЕС достигли политического согласия на ослабление санкций в отношении Сирии после падения режима Асада.

24 февраля Совет ЕС решил приостановить действие ряда ограничительных мер в связи с ситуацией в Сирии.