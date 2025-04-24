Британія скасувала санкції проти сирійських відомств

Велика Британія скасувала заморожування активів, які були накладені на відомства Сирії.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у четвер, 24 квітня, Британія скасувала заморожування активів, які були накладені Міністерства оборони та внутрішніх справ Сирії, а також низку розвідувальних агентств.

Відомо, що Захід переглядає свій підхід до Сирії після того, як у грудні, після більш ніж 13 років громадянської війни, повстанські сили усунули Башара Асада з посади президента.

Варто зазначити, що у січні Сполучені Штати послабили санкції проти Сирії на наступні шість місяців, щоб полегшити надання гуманітарної допомоги.

А 27 січня глави Міністерств закордонних справ країн ЄС досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Асада.

24 лютого Рада ЄС вирішила призупинити дію низки обмежувальних заходів у зв'язку з ситуацією в Сирії.