В интернет-магазине Трампа начали продавать мерч на выборы 2028 года

Интернет-магазин Дональда Трампа предлагает одежду с надписью "Трамп 2028", намекая на год следующих президентских выборов в США, в которых действующий президент Соединенных Штатов не может участвовать согласно конституции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, на сайте Trump Store было опубликовано фото сына Трампа Эрика в новой красной кепке, которая стоит 50 долларов.

В онлайн-магазине также продаются футболки темно-синего и красного цветов по цене 36 долларов с надписью "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" ("Трамп 2028 (Перепишите правила)"). Можно купить и охладители для банок за 18 долларов.

22-я поправка к конституции США гласит, что ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз.

Трамп, который также занимал пост президента с 2017 по 2021 год, настаивает, что он "не шутит" о третьем сроке.

В прошлом месяце он заявил, что существуют "методы", которые позволят ему занимать пост президента и третий срок.

Республиканец Энди Оглс уже предложил изменить формулировку 22-й поправки к Конституции США так, чтобы она запрещала переизбрание на более чем два последовательных срока и не более чем на три срока в целом.

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