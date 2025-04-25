В інтернет-магазині Трампа почали продавати мерч на вибори 2028 року

Інтернет-магазин Дональда Трампа пропонує одяг з написом "Трамп 2028", натякаючи на рік наступних президентських виборів у США, в яких чинний президент Сполучених Штатів не може брати участь згідно з конституцією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, на сайті Trump Store було опубліковане фото сина Трампа Еріка в новій червоній кепці, яка коштує 50 доларів.

У онлайн-магазині також продаються футболки темно-синього і червоного кольорів за ціною 36 доларів з написом "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" ("Трамп 2028 (Перепишіть правила)"). Можна купити і охолоджувачі для банок за 18 доларів.

22-га поправка до конституції США зазначає, що жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі.

Трамп, який також обіймав посаду президента з 2017 по 2021 рік, наполягає, що він "не жартує" про третій термін.

Минулого місяця він заявив, що існують "методи", які дозволять йому обіймати посаду президента і третій термін.

Республіканець Енді Оглс вже запропонував змінити формулювання 22-ої поправки конституції США так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і не більш як на три терміни загалом.

Читайте детально на цю тему: Непозбувний Трамп: чи зважиться президент США йти на третій термін.