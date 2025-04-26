В Польше возмутились из-за спикера Сейма, который пользовался мобильным на похоронах Папы

В польской оппозиции бушует возмущение из-за спикера Сейма Шимона Головню, который во время похорон Папы делал фото с помощью мобильного телефона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Около 250 000 человек посетили в субботу заупокойную мессу на площади Святого Петра в Ватикане по Папе Франциску, который умер в понедельник в возрасте 88 лет после более 12 лет понтификата.

Среди них были политики и коронованные особы.

На церемонию в Ватикан прибыли также представители польского правительства, в том числе президент Анджей Дуда, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш и спикер Сейма Шимон Головня.

Поведение последнего вызвало настоящую бурю в Интернете.

Оппозиционные политики обвинили спикера в отсутствии торжественности, поскольку он начал фотографировать на мобильный телефон во время похорон.

"Позор на весь мир", „Нулевая серьезность, на глазах у всего мира", – говорится в некоторых комментариях.

Не пришлось долго ждать реакции спикера Сейма.

"Не надо иметь стыда раскручивать политическую войну в такой момент. На похороны Папы я пригласил в самолет людей, которые находятся в кризисе бездомности. Это представители группы, которой Франциск помогал особым образом. Мы молимся, мы переживаем, мы документируем и мы будем помнить вечно", – говорится в заметке Шимона Головни на X.

Некоторые интернет-пользователи заметили, что фотографии из Ватикана также опубликовали в своих социальных сетях оппозиционные политики. В частности, такую фотографию опубликовал депутат от "Права и справедливости" Михал Войцик.

Однако в этом случае возмущения со стороны оппозиционных политиков не наблюдается.

Десятки тысяч людей и мировые лидеры прибыли 26 апреля на площадь Святого Петра в Риме отдать последнюю дань уважения понтифику.

Папу похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

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