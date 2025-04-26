У Польщі обурились через спікера Сейму, який користувався мобільним на похороні Папи

У польській опозиції вирує обурення через спікера Сейму Шимона Головню, який під час похорону Папи робив фото за допомогою мобільного телефону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Близько 250 000 людей відвідали в суботу заупокійну месу на площі Святого Петра у Ватикані за Папою Франциском, який помер у понеділок у віці 88 років після понад 12 років понтифікату.

Серед них були політики та короновані особи.

На церемонію до Ватикану прибули також представники польського уряду, в тому числі президент Анджей Дуда, глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш і спікер Сейму Шимон Головня.

Поведінка останнього викликала справжню бурю в Інтернеті.

Опозиційні політики звинуватили спікера у відсутності урочистості, оскільки він почав фотографувати на мобільний телефон під час похорону.

"Ганьба на весь світ", "Нульова серйозність, на очах у всього світу", – йдеться в деяких коментарях.

Не довелося довго чекати на реакцію спікера Сейму.

"Не треба мати сорому розкручувати політичну війну в такий момент. На похорон Папи я запросив у літак людей, які перебувають у кризі бездомності. Це представники групи, якій Франциск допомагав в особливий спосіб. Ми молимося, ми переживаємо, ми документуємо і ми будемо пам'ятати вічно", – йдеться в дописі Шимона Головні на X.

Деякі інтернет-користувачі помітили, що фотографії з Ватикану також опублікували у своїх соціальних мережах опозиційні політики. Зокрема, таку фотографію опублікував депутат від "Права і справедливості" Міхал Войцик.

Однак у цьому випадку обурення з боку опозиційних політиків не спостерігається.

Десятки тисяч людей і світові лідери прибули 26 квітня на площу Святого Петра у Римі віддати останню шану понтифіку.

Папу поховали в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі.

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