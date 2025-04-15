Словацкий парламент отказался осуждать Россию за атаки на Сумы и Кривой Рог
Новости — Вторник, 15 апреля 2025, 19:59 —
Палата депутатов Словакии отклонила проект резолюции оппозиции, который призывал Россию вывести свои войска из Украины и осуждал российские атаки на Кривой Рог и Сумы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SME.
Предложение на рассмотрение вынес оппозиционный депутат Ондрей Достал, но большинство депутатов отклонили его.
Это произошло через день после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался прямо осудить нападение России на Сумы, отметив, что у него "недостаточно информации".
Фицо также отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву по случаю так называемого парада победы 9 мая.
Премьер Словакии в очередной раз подтвердил, что 9 мая его можно будет найти в Москве.
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