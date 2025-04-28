Трамп верит, что шеф Пентагона "соберется"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, министр обороны Пит Хэгсет сможет "взять себя в руки", намекая, что планирует оставить его на посту главы Пентагона, несмотря на недавние скандалы.

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Американский президент рассказал, что беседовал с Хэгсетом, а также выразил уверенность, что тот сможет собраться.

"Я думаю, он сможет собраться. Я с ним разговаривал – разговор был позитивный, но серьезный", – сказал он.

Как передает агентство, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам в понедельник, 28 апреля, что Трамп "абсолютно уверен в способности министра руководить Пентагоном".

"Именно поэтому он и выдвинул его на эту должность. Именно поэтому Сенат поддержал его кандидатуру", – сказала она

Как известно, в Белом доме отрицают возможное увольнение Хэгсета после нового скандала с Signal.

Недавно Reuters писало, что Хэгсет поделился подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в еще одном групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат

А NBC News писало, что глава Пентагона в борьбе за сохранение своей должности на фоне множества сообщений о его поведении и внутренних разборках в оборонном ведомстве начал вести себя "непредсказуемо" и испытывает "неуверенность"

Детали читайте в статье: Пентагон, угрожающий Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке