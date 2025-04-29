Возле аэропорта Варшавы перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие

16 человек, среди которых ребенок, попали в больницы после двух серьезных аварий, произошедших во вторник утром на скоростной дороге возле аэропорта Варшавы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Во вторник утром на скоростной дороге S2 возле аэропорта Шопена в Варшаве произошли две серьезные аварии.

Сначала автобус, перевозивший граждан, в частности Украины и Беларуси, на съезде с трассы S2 на трассу S7, врезался в барьеры и перевернулся на бок. В этом месте есть крутой поворот, и именно там произошла авария.

фото Miejski Reporter

Через мгновение, во время спасательных работ, произошла еще одна опасная авария. В машину пожарной охраны врезался грузовик.

В больницы попали в общей сложности 16 человек, среди них ребенок. Состояние двух пострадавших тяжелое. Их национальность не уточняется.

Утром на месте работали более 100 пожарных и более 70 медицинских работников. На проезжей части скоростной дороги S2 на уровне поселка Давиды, между развязками Пулавская и Аэропорт, расставлены медицинские палатки; часть проезжей части была заблокирована.

Сложности в дорожном движении должны были продолжаться как минимум до 8:00, поэтому автомобилистам советовали объезжать скоростную дорогу S2 возле аэропорта.

В середине февраля в ДТП попал автобус Киев-Кишинев, тогда пострадали 16 человек. Похожее ДТП было и в январе.