Вице-премьер Стефанишина прибыла с визитом в Венгрию

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во вторник, 29 апреля, прибыла с рабочим визитом в Будапешт.

Об этом говорится в заявлении ее офиса, сообщает "Европейская правда".

Ключевые вопросы визита Стефанишиной: развитие двустороннего диалога между странами, защита прав национальных меньшинств и возможности секторального сотрудничества.

В ходе визита вице-премьер планирует посетить двуязычную венгерско-украинскую среднюю школу и гимназии в Будапеште.

Также у Стефанишиной запланированы консультации в расширенном формате по вопросам защиты прав национальных сообществ и развития взаимного диалога Украины и Венгрии.

Как известно, Венгрия создала ряд препятствий на пути к членству Украины в ЕС, фактически заблокировав переговоры о вступлении.

Будапешт даже организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Недавно источники "Европейской правды" сообщали, что если Венгрия продолжит блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, Молдова, которая начала переговоры одновременно и также готова открыть кластер 1 "Основные вопросы" ("Основы"), может сделать это раньше.

В ЕС впоследствии подтвердили, что рассматривают возможность продолжения процесса вступления Молдовы, отделив ее от Украины на фоне того, как Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом.