Трамп обещает "большие проблемы" Зеленскому за отказ от соглашения о недрах

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский столкнется с "большими, большими проблемами", если откажется от соглашения с США по минералам.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами в своем самолете, видеотрансляцию которого вели американские СМИ, сообщает "Европейская правда".

Трампа спросили о том, есть ли дедлайн для того, чтобы лидер РФ Владимир Путин дал согласие на прекращение огня. Трамп ответил, что есть "психологический дедлайн", а затем практически сразу перешел к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы", – сказал Трамп.

"Мы договорились о соглашении о редкоземельных металлах. Сейчас он говорит: знаете, я хочу пересмотреть условия соглашения. Он хочет быть членом НАТО. Но он никогда не будет членом НАТО, он это понимает. Если он хочет пересмотреть соглашение, у него будут большие проблемы", – добавил президент США.

В воскресенье Трамп сказал NBC News, что он "очень зол, разъярен" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.

Владимир Зеленский 28 марта сообщил, что Украина получила новый проект соглашения от США. Он сказал, что этот документ должны оценить юристы, и что он рассмотрит соглашение, когда в нем не будет "законодательных угроз" для Украины.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.