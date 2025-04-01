У мужчины "из Донеччины", совершившего нападение в Амстердаме, подозревают террористический мотив

Мужчина, который 27 марта устроил резню в Амстердаме, ранив пять человек, подозревается в покушении на их убийство с вероятным террористическим умыслом.

Об этом сообщила во вторник, 1 апреля, прокуратура Нидерландов, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В прокуратуре заявили, что мужчина подозревается по пяти пунктам покушения на убийство или непредумышленное убийство по террористическим мотивам.

Отмечается, что один пострадавший мужчина был выписан из больницы до пятницы, 28 марта, другие пострадавшие остаются в больнице, но в стабильном состоянии.

Напомним, нападение произошло 27 марта вблизи площади Дам в Амстердаме. Мужчина с ножом набросился на прохожих и ранил пятерых. Нападавшего остановил британский турист – ему удалось прижать того к земле и удерживать так до приезда полиции.

Полиция Амстердама заявила, что мужчина, который ранил ножом пять человек, является 30-летним гражданином Украины из Донецкой области.

Впоследствии сообщили, что пострадавшими являются двое американцев пожилого возраста, 26-летний поляк, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя девушка из Нидерландов.

Мэр Амстердама наградила британца за его храбрый поступок и отметила, что он не захотел публично раскрывать свое имя.