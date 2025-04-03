В Польше заявили, что за кибератакой на партию Туска стоят группы из России и Беларуси
Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что партия премьер-министра страны Дональда Туска "Гражданская платформа" подверглась кибератаке со стороны групп из России и Беларуси.
Об этом он сказал на следующий день после инцидента, в четверг, 3 апреля, цитирует RMF24, передает "Европейская правда".
Гавковский заявил, что кибератака на "Гражданскую платформу" в среду, 2 апреля, была осуществлена группами из Российской Федерации и Беларуси.
Он подчеркнул, что атака была организованной и спланированной, и отметил, что государственные службы относятся к этому чрезвычайно серьезно.
"У нас есть подтверждение того, что эта атака не была случайной. Такой инцидент может повлиять на любую политическую партию, любое государственное учреждение", – заявил он.
Гавковский заявил, что Россия хочет украсть выборы у Польши и поляков, и акцентировал, что ей не удастся этого сделать.
В последние годы Польша, которая активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, стала объектом нескольких массированных кибератак.
В прошлом году было взломано польское государственное агентство РАР, а ранее в марте сообщали о киберинциденте против Польского космического агентства.
Правительство Польши ранее говорило, что работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей, ожидая усиления кибератак перед президентскими выборами.