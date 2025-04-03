Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что европейские государства, подвергшиеся воздействию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Tg1, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По словам Мелони, существуют различные варианты реагирования на тарифы США, и Италия должна "поделиться своими предложениями с нашими европейскими партнерами".

"Например, я не убеждена, что лучший выбор – это отвечать на пошлины большими пошлинами, потому что это может иметь большее влияние на нашу экономику, чем то, что происходит за пределами наших границ", – добавила она.

По мнению итальянского премьера, нужно "начать откровенную дискуссию по существу с американцами", чтобы "прийти к отмене пошлин, а не к их увеличению".

Как известно, вечером 2 апреля президент США официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.

В свою очередь, Франция и Германия настаивают на более жесткой реакции Евросоюза на тарифные меры Трампа, которая могла бы усилить позицию ЕС на переговорах.