Три человека погибли в результате стрельбы в Швеции

Во вторник в шведском городе Уппсала в результате стрельбы погибли три человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Полиция заявила, что расследует стрельбу как убийство и что на данный момент не имеет информации о том, что инцидент является террористическим актом или преступлением на почве ненависти.

"Мы располагаем информацией, что один человек покинул место происшествия на электроскутере. Пока неизвестно, является ли этот человек преступником, свидетелем или имеет какое-либо отношение к инциденту", – сообщил Reuters представитель полиции.

Полиция сообщила, что личности жертв еще не установлены, и отказалась спекулировать на тему мотивов убийств.

Электрические скутеры уже несколько раз использовались как средство побега после перестрелки между бандами в Швеции. В Уппсале, что в 40 минутах езды к северу от столицы Стокгольма, за последнее десятилетие произошло много перестрелок, связанных с бандами, но обычно это происходило за пределами центра города.

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер заявил, что Министерство юстиции находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий в этом деле.

"В центре Уппсалы произошел жестокий акт насилия... Это произошло в то самое время, когда во всем городе началась Вальпургиева ночь. То, что произошло, является чрезвычайно серьезным", – заявил Строммер.

В феврале в шведском городе Эребру в результате самой массовой стрельбы в истории страны погибли десять человек. 35-летний безработный одиночка открыл огонь по студентам и преподавателям центра образования для взрослых.

Швеция уже более десяти лет страдает от волны насилия, связанного с бандитизмом, которое сопровождается эпидемией вооруженного насилия.

Правое правительство этой скандинавской страны пришло к власти в 2022 году, обещая бороться с бандитизмом. Оно ужесточило законы и предоставило больше полномочий полиции, а после стрельбы в Эребру заявило, что будет добиваться ужесточения законов об оружии.