Литва возмутилась книгой с предисловием Лаврова, где отрицают существование литовской нации
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис раскритиковал книгу об истории страны, опубликованную в России, предисловие к которой написал его российский "коллега" Сергей Лавров и где утверждается, что литовской нации и языка "не существует".
Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".
Будрис заявил, что это инструмент враждебной деятельности против соседних стран – "ставить под сомнение государственность, историю, ценности, символы, а также оправдывать империализм и агрессию России против своих соседей".
"Мы видели это раньше, видим это сейчас, и это лишь еще один пример", – добавил он.
В книге утверждается, что литовской нации и языка не существует, сообщил профессор Гинтаутас Мажейкис из Университета Витаутаса Магнуса.
По его словам, там также пишут, что литовское национальное государство "было создано славянами и Россией".
"Отрицание существования Литвы очень похоже на отрицание существования украинцев как нации", – сказал Мажейкис.
Отмечается, что среди авторов книги – Гедрюс Грабявскас, бывший соратник литовского политика Альгирдаса Палецкиса, осужденного за шпионаж в пользу России.
Недавно президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отзыве литовской государственной награды, присвоенной в прошлом российскому альтисту и дирижеру Юрию Башмету.
Ранее Литва лишила гражданства российскую балерину, поддерживающую войну, и экс-сотрудника КГБ.
Кроме того, литовского гражданства лишили как минимум шесть человек, которые скрыли получение гражданства РФ.