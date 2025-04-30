Литва возмутилась книгой с предисловием Лаврова, где отрицают существование литовской нации

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис раскритиковал книгу об истории страны, опубликованную в России, предисловие к которой написал его российский "коллега" Сергей Лавров и где утверждается, что литовской нации и языка "не существует".

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что это инструмент враждебной деятельности против соседних стран – "ставить под сомнение государственность, историю, ценности, символы, а также оправдывать империализм и агрессию России против своих соседей".

"Мы видели это раньше, видим это сейчас, и это лишь еще один пример", – добавил он.

В книге утверждается, что литовской нации и языка не существует, сообщил профессор Гинтаутас Мажейкис из Университета Витаутаса Магнуса.

По его словам, там также пишут, что литовское национальное государство "было создано славянами и Россией".

"Отрицание существования Литвы очень похоже на отрицание существования украинцев как нации", – сказал Мажейкис.

Отмечается, что среди авторов книги – Гедрюс Грабявскас, бывший соратник литовского политика Альгирдаса Палецкиса, осужденного за шпионаж в пользу России.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отзыве литовской государственной награды, присвоенной в прошлом российскому альтисту и дирижеру Юрию Башмету.

Ранее Литва лишила гражданства российскую балерину, поддерживающую войну, и экс-сотрудника КГБ.

Кроме того, литовского гражданства лишили как минимум шесть человек, которые скрыли получение гражданства РФ.