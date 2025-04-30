Литва обурилися книгою з передмовою Лаврова, де заперечують існування литовської нації

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розкритикував книгу про історію країни, опубліковану в Росії, передмову до якої написав його російський "колега" Сергєй Лавров і в якій стверджується, що литовської нації та мови "не існує".

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Будріс заявив, що це інструмент ворожої діяльності проти сусідніх країн – "ставити під сумнів державність, історію, цінності, символи, а також виправдовувати імперіалізм і агресію Росії проти своїх сусідів".

"Ми бачили це раніше, бачимо це зараз, і це лише ще один приклад", – додав він.

У книзі стверджується, що литовської нації та мови не існує, повідомив професор Гінтаутас Мажейкіс з Університету Вітаутаса Магнуса.

За його словами, там також пишуть, що литовська національна держава "була створена слов'янами та Росією".

"Заперечення існування Литви дуже схоже на заперечення існування українців як нації", – сказав Мажейкіс.

Зазначається, що серед авторів книги – Гедрюс Грабявскас, колишній соратник литовського політика Альгірдаса Палецкіса, засудженого за шпигунство на користь Росії.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відкликання литовської державної нагороди, присвоєної у минулому російському альтисту і диригенту Юрію Башмету.

Раніше Литва позбавила громадянства російську балерину, що підтримує війну, та ексспівробітника КДБ.

Окрім того, литовського громадянства позбавили щонайменш шістьох осіб, які приховали набуття громадянства РФ.